Standex Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Standex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 13,26 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,47 Prozent im Branchenvergleich für Standex. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 31,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Standex 0,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Standex in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Standex beträgt aktuell 17, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" mit einem durchschnittlichen KGV von 29 bedeutet, dass Standex aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Standex-Aktie liegt bei 71, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 60,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Schlecht"-Rating für Standex.

Die Stimmung für Standex hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Standex in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.