Standard Metals Processing Aktie: Jetzt aber!

Die American Clean-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8273.88% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der American Clean-Aktie mit 10,6 USD aktuell um +15,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich auf Basis des GD200 eine Einschätzung von "Gut", da die Distanz hierbei bei +113,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung bezüglich der American Clean-Aktie in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie erfolgt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der American Clean führt bei einem Niveau von 25,53 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 12,5 ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.