Standard Lithium Aktie: Das wird teuer!

Die Standard Lithium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,1 CAD verzeichnet, was einem Abweichungswert von -60,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,2 CAD liegt, weist eine Abweichung von -25,91 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat die Standard Lithium-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 401,68 Prozent erzielt, was 424,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell einen Wert von 81,36 aufweist, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Für den RSI25 ergibt sich hingegen ein Wert von 58, was als Signal für eine neutrale Bewertung interpretiert wird. Insgesamt erhält die Standard Lithium-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ über Standard Lithium diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.