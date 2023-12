Standard Lithium Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Dividendenrendite von Standard Lithium beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,68 Prozent in der Metalle und Bergbau Branche. Aufgrund dieser niedrigen Rendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Standard Lithium-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 401,68 Prozent erzielt, was 413,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,51 Prozent, und Standard Lithium liegt aktuell 413,19 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Standard Lithium liegt bei 32,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion und fünf Tagen negativer Kommunikation. In den letzten Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Standard Lithium ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.