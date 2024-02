Standard Lithium Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Standard Lithium-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4,19 CAD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 1,96 CAD liegt, was einem Abstand von -53,22 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,33 CAD, was einer Differenz von -15,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Standard Lithium liegt bei 42,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,09 und bestätigt ebenfalls diese neutrale Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Standard Lithium-Aktie ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", da die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs bei Standard Lithium aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.