Standard Lithium Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Standard Lithium herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Standard Lithium weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und auch hier ist Standard Lithium weder überkauft noch überverkauft (Wert: 62,68), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für das Standard Lithium-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Standard Lithium in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für den Titel führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,62). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Standard Lithium daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Standard Lithium haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".