Standard Lithium Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Standard Lithium beträgt der 7-Tage-RSI 57,47 Punkte, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist und somit ein schlechtes Rating erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Standard Lithium bei 1,73 CAD liegt, was einer Entfernung von -59,48 Prozent vom GD200 (4,27 CAD) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, deutet auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -29,96 Prozent beträgt.

Die Stimmung zu Standard Lithium ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Standard Lithium eine Rendite von 0 % aus, was 3,63 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".