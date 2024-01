Standard Lithium Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Standard Lithium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,35 CAD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 1,69 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -61,15 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,61 CAD liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -35,25 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Standard Lithium-Aktie liegt bei 58,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Für die letzten 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 69,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Standard Lithium-Aktie in den letzten 12 Monaten eine außergewöhnliche Performance von 401,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,79 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +418,47 Prozent für Standard Lithium bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,79 Prozent hatte, lag Standard Lithium um 418,47 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau, können Investoren in die Aktie von Standard Lithium einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,63 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

