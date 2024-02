Standard Lithium Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Standard Lithium wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 79,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Standard Lithium auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Standard Lithium werden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird Standard Lithium in diesem Punkt also als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Standard Lithium mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,5 Prozent) auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Standard Lithium-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend einen negativen Abstand zum gleitenden Durchschnitt aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf trendfolgenden Indikatoren für Standard Lithium.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Standard Lithium auf Basis der verschiedenen Analysen.