Standard Lithium Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Standard Lithium hat in den vergangenen 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zur jährlichen Durchschnittsrendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt der Wert von Standard Lithium um 401,68 Prozent höher, was mehr als 421 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -19,03 Prozent verzeichnete, übertrifft Standard Lithium mit einer Rendite von 420,72 Prozent deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Standard Lithium-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,66 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag fiel jedoch mit 1,59 CAD um 56,56 Prozent niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,75 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,14 Prozent unter diesem Wert. Daher wird der Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik zugesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Standard Lithium als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 56,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso ergibt der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 51,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Standard Lithium in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.