Standard Lithium Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Standard Lithium zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,39 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,86 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -57,63 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,73 CAD, was einem Abstand von -31,87 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 3,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,62) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Standard Lithium-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Dieser Wert setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Standard Lithium in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 62,5 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 62,68 eine neutrale Position an. Insgesamt erhält die Standard Lithium-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.