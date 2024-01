Standard Lithium Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse der Standard Lithium zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,49 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,09 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -53,45 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,98 CAD, was wiederum einem Abstand von -29,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt, was 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,59) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Standard Lithium-Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wird festgestellt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Standard Lithium langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Standard Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von 401,68 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -12,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Standard Lithium im Branchenvergleich eine Outperformance von +414,49 Prozent erzielt hat. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum gesamten "Materialien"-Sektor lag die Aktie deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie führt.