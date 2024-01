Standard Lithium Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Standard Lithium wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,9 Punkten, was darauf hinweist, dass Standard Lithium weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,08 Punkten, was bedeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale vorliegen. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Standard Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 4,35 CAD, während der Aktienkurs bei 1,69 CAD liegt, was einer Abweichung von -61,15 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 2,61 CAD, was einer Abweichung von -35,25 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,61 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.