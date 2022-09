Standard Lithium-Aktie: Glück im Unglück?

Es gab Zeiten, da galten Papiere von Lithium-Explorern als mehr oder weniger sichere Banken. Es waren Zeiten, in denen das Geld billig war und die Börsen im Galopp von Rekord zu Rekord eilten. Damit hat es sich aber längst erledigt, was in der vergangenen Woche den Anlegern nur allzu schmerzlich bewusst gemacht wurde. Einem allgemeinen Ausverkauf konnte auch die Standard… Hier weiterlesen