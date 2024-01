Standard Lithium Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Der Aktienkurs von Standard Lithium hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 401,68 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,59 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Standard Lithium im Branchenvergleich eine Outperformance von +412,27 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,59 Prozent, was Standard Lithium eine Überperformance von 412,27 Prozent beschert. Aufgrund dieser herausragenden Leistung in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Standard Lithium in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen von den Anlegern als positiv bewertet wird. Basierend auf diesen Erkenntnissen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Standard Lithium bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Standard Lithium auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,82 eine ähnliche Einschätzung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Standard Lithium daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Standard Lithium ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.