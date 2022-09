Standard Lithium-Aktie: Folgt jetzt der Ausbruch in den Norden?

Die Standard Lithium-Aktie wird vom Markt in der jüngsten Zeit hoch bewertet. Der Indikator für das Aktiensentiment von InvestorsObserver stuft Standard Lithium als "Bullish" ein. Der Aktienkurs von Standard Lithium notierte am Montag bei 5,64 Dollar, was einem Minus von 0,22 Dollar beziehungsweise -3,75 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 5,86 Dollar entspricht. Das Papier wurde bisher zwischen 5,53 und 5,84… Hier weiterlesen