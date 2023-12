Standard Lithium Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Standard Lithium-Aktie beträgt aktuell 32. Demzufolge wird das Wertpapier als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und beträgt 61,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Standard Lithium beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Daher erhält Standard Lithium für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erreicht der aktuelle Kurs der Standard Lithium von 2,82 CAD eine Entfernung von -38,96 Prozent vom GD200 (4,62 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,37 CAD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Standard Lithium-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Standard Lithium von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.