Standard Lithium Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Aktie von Standard Lithium hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,87 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,68 CAD, was einen Unterschied von -56,59 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,91 CAD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -12,04 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Standard Lithium-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 401,68 Prozent erzielt, was 422,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Standard Lithium im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" mit einer Rendite von 0 % schlechter ab, da der Branchendurchschnitt bei 3,58 % liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie lassen ebenfalls zu wünschen übrig. Sowohl die Anzahl der Beiträge im Internet als auch die Stimmungsänderung der Investoren zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.