Standard Lithium-Aktie: Bricht der Sturm los?

Standard Lithium ist in den vergangenen Handelstagen in der zurückliegenden Woche - endlich - stärker geworden, so mögen eine Investoren denken. Denn der Wert hatte zuvor enttäuscht. Nun erhebt sich die Frage, wann die Aktie endgültig zum großen Lauf nach oben ansetzt - denn darauf warten Investoren. Lithium ist eine wichtige Komponente für die E-Fahrzeug-Industrie. Dort werden Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Spielt… Hier weiterlesen