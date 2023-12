Standard Lithium Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Standard Lithium war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Standard Lithium nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Standard Lithium in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 401,68 Prozent erzielen, während der Durchschnitt der Branche um -11,11 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +412,79 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -11,11 Prozent, und Standard Lithium übertraf diesen Durchschnittswert um 412,79 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Standard Lithium-Aktie beträgt aktuell 80, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überkauft (Wert: 75,85), wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Standard Lithium.