Standard Lithium Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Standard Lithium-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,1 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,63 CAD liegt, was einer Abweichung von -60,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,2 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -25,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Standard Lithium-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 401,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 424,29 Prozent entspricht. Da die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" bei -22,61 Prozent liegt, wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Standard Lithium wurde in den letzten zwei Wochen vor allem negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Standard Lithium mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.