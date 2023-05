Standard Lithium +15%: Übernahmefantasien nach erneutem Top-Fund?

Die Aktien von Standard Lithium (WKN: A2DJQP) sind am Dienstag zum Börsenstart in Nordamerika um über +15% hochgeschossen, nachdem das Unternehmen bei Probebohrungen einen erneuten Top-Fund gemeldet hat. Hinzu kommt: Ein Wettbewerber könnte tags zuvor eine branchenweite Übernahmewelle losgetreten haben. Ist es für Anleger jetzt an der Zeit, mit der Standard-Lithium-Aktie ins Risiko zu gehen?