Standard Life Inv Ppty Fd, tut es schon wieder!

Die Aktie der ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD wird derzeit charttechnisch betrachtet, wobei sich eine Abweichung von -32,05 Prozent ergibt, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -19,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 71,43, was auch zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 50,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet führen zu einer Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.