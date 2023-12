Standard Life Inv Ppty Fd Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD ergibt sich ein RSI7-Wert von 23,81, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 33,89, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD-Aktie ein Durchschnitt von 50,14 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,3 GBP, was einer Steigerung von 4,31 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 48,76 GBP, was über dem letzten Schlusskurs (+7,26 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD wird als insgesamt neutral eingestuft. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung.