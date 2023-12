Standard Life Inv Ppty Fd Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse untersucht das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD ist derzeit mit einem Wert von 9,09 im überverkauften Bereich, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt erhält die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD daher eine Einstufung "Gut" für den RSI.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Sentiment und Buzz: Es gab in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird auch hier eine Einschätzung von "Neutral" abgegeben. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammengefasst erhält die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 50,34 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 50,5 GBP (+0,32 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch hier erhält die Aktie für beide Werte eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD also eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.