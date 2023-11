Standard Life Inv Ppty Fd Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 51,25 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,75 GBP, was einem Unterschied von -6,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 48,46 GBP, was einer Abweichung von -1,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,59 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,74 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD-Aktie führt.