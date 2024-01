Standard Life Inv Ppty Fd Aktie: Abwarten

Die technische Analyse für die ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 58,06, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 50,01 GBP, während der aktuelle Kurs 52,5 GBP beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,98 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 49,29 GBP, was einer Abweichung von +6,51 Prozent entspricht und somit als gut eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.