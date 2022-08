Standard Life Aberdeen Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Kurs der Aktie Abrdn steht am 19.08.2022, 09:57 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 160.08 GBP. Der Titel wird der Branche "Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Abrdn einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Abrdn jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Abrdn liegt mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 5,28, wodurch sich eine Differenz von -0,05 Prozent zur Abrdn-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Abrdn zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Abrdn sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Sell", da 0 Buc, 3 Hold, 4 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 2 Hold, 3 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Sell". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Abrdn. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 178,33 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 10,18 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 161,85 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

