Standard Life Aberdeen Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Abrdn hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überrendite von 15,53 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -5,41 Prozent, wobei Abrdn aktuell um 18,18 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Abrdn mit 9,65 Prozent um 3,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Aus dieser Perspektive stellt die Aktie ein lukratives Investment dar und wird folglich von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Abrdn liegt bei 77,49, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf 43,65 beläuft, resultiert in einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abrdn eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen positive Stimmung, während an neun Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Abrdn insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.