Standard Life Aberdeen Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Abrdn-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 193,3 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 163,75 GBP liegt und einen Abstand von -15,29 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 160,66 GBP, was einer Differenz von +1,92 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Abrdn derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Mit einer Differenz von 3,52 Prozentpunkten (9,65 % gegenüber 6,13 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ergibt eine Bewertung der Abrdn-Aktie als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 0 Gut, 1 Neutral und 2 Schlecht vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Abrdn vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 203,33 GBP, was einer Erwartung von 24,17 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher insgesamt die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Abrdn in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung als "Gut".