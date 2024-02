Standard Life Aberdeen Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Im vergangenen Jahr haben Analysten ihre Einschätzung für die Abrdn-Aktie abgegeben, wobei sie 0 Mal eine positive Bewertung, 2 Mal eine neutrale Bewertung und 1 Mal eine schlechte Bewertung vergeben haben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten haben außerdem den aktuellen Kurs der Aktie bei 164,3 GBP bewertet und erwarten eine Entwicklung von 29,34 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 212,5 GBP ergibt. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Gut"-Einschätzung von institutioneller Seite.

In Bezug auf die technische Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der für die Abrdn-Aktie aktuell bei 180,56 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 164,3 GBP liegt damit deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 172,57 GBP, was eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs bedeutet und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Fundamental betrachtet hat die Abrdn-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,51, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als gut eingestuft.