Standard Life Aberdeen Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Abrdn mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,51 deutlich günstiger bewertet wird als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Das Branchen-KGV liegt bei 20,23, was einer Differenz von 63 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt, dass die Stimmungslage von Abrdn über einen längeren Zeitraum als neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität war dabei mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Abrdn war jedoch negativ, wodurch die Aktie aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes mit "Schlecht" bewertet wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Abrdn in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab zudem 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Abrdn-Aktie um -6,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von +1,28 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse.