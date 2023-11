Standard Life Aberdeen Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Standard Life Aberdeen":

Anleger beurteilen Abrdn positiv: Laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien waren die Anleger in den letzten Tagen größtenteils optimistisch gestimmt. Es gab keine negativen Diskussionen über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergab daher eine positive Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer schlechteren Bewertung führte. Die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung für Abrdn ist jedoch positiv.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stärke der Diskussion, rund um Abrdn haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen positiven oder negativen Trends in den sozialen Medien. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment eine neutrale Bewertung. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Abrdn daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abrdn bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist, da die Börse weniger für jeden Euro Gewinn von Abrdn zahlt als für vergleichbare Unternehmen in der Branche. Der durchschnittliche Wert in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungs"-Branche liegt bei 19, was die Unterbewertung von Abrdn bestätigt. Daher erhält das Unternehmen in der Fundamentalanalyse eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Abrdn aktuell bei 9,65 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik von Abrdn.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Anleger positiv gestimmt sind und Abrdn insgesamt gute Bewertungen in den Kategorien Anlegerstimmung, Fundamentalanalyse und Dividendenpolitik erhält. Das KGV zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist, während die Dividendenrendite über dem Branchendurchschnitt liegt.