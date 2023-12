Standard Life Aberdeen Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Im letzten Jahr haben Analysten 0 positive, 2 neutrale und 2 negative Bewertungen für die Abrdn-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt einer neutralen Bewertung entspricht. Kurzfristig betrachtet zeigen sich 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 203,33 GBP, was einem Potenzial von 11,35 Prozent entspricht, und somit als positive Empfehlung angesehen wird. Insgesamt erhält die Abrdn-Aktie eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abrdn einen Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,14 als unterbewertet angesehen wird und somit eine positive Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Abrdn-Aktie schwach sind, was zu einer negativen Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs der Abrdn-Aktie um -1,84 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Abrdn-Aktie gemäß der Analyse eine neutrale Empfehlung basierend auf den Analysteneinschätzungen, eine positive Bewertung in fundamentalen Kriterien und eine gemischte Bewertung in der technischen Analyse.