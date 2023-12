Standard Life Aberdeen ADR Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Abrdn-Aktie bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 9,65 %. Gegenüber dem Branchendurchschnitt von Diversifizierte Finanzdienstleistungen liegt der Mehrertrag bei 3,54 Prozentpunkten, was die Dividendenpolitik des Unternehmens positiv bewertet und als "Gut" einstuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Abrdn-Aktie bei 187,49 GBP. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 172,4 GBP, was einem Abstand von -8,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 164,24 GBP, was einer Differenz von +4,97 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Abrdn-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,51 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ist und daher unterbewertet erscheint. Das Branchen-KGV liegt bei 19,36, was einem Abstand von 61 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Abrdn-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -8,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,29 Prozent für Abrdn. Im "Finanzen"-Sektor hatte die Aktie eine Rendite von -5,24 Prozent, wobei Abrdn 18,01 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.