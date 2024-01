Standard Life Aberdeen ADR Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Abrdn hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 15,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -5,42 Prozent, wobei Abrdn aktuell 18,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Abrdn beträgt 75,9 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 45,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Abrdn weist hierbei einen Wert von 7,51 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 20,23 und die Aktie daher als unterbewertet eingestuft wird. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Abrdn wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Abrdn zeigt eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Abrdn bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.