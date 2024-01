Standard Finanznachrichtenered Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Standard Chartered wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als positiv bewertet. Mit einer Rendite von 6,57 Prozent liegt das Unternehmen über 9 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche der Handelsbanken erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,76 Prozent, wobei Standard Chartered mit 9,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Standard Chartered-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 667,59 GBP. Der letzte Schlusskurs von 647,2 GBP weicht somit um -3,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 648,64 GBP, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,22 Prozent) liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist Standard Chartered ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 auf, was über dem Durchschnitt der Branche "Handelsbanken" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 71 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche bei 8 liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Standard Chartered in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Standard Chartered daher als "Schlecht"-Wert bewertet.