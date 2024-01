Standard Finanznachrichtenered Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Standard Chartered wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 667,36 GBP, während der Aktienkurs (666,6 GBP) um -0,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 651,68 GBP, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Standard Chartered im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,57 Prozent erzielt, was 9,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 15,7 Prozent, wobei Standard Chartered aktuell 9,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 5 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Standard Chartered abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 956,33 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 43,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (666,6 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Standard Chartered-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Standard Chartered liegt bei 28,33 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Standard Chartered-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.