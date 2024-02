Standard Finanznachrichtenered Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Standard Chartered wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,26 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche (7,89) eine Überbewertung um 68 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Dividendenrendite von Standard Chartered beträgt derzeit 2,83 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Standard Chartered in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Standard Chartered Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 2,64 als überverkauft gilt, was zu einer positiven Einstufung dieses Signals führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 33, was auf eine neutrale Einstufung basierend auf diesem Signal hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer positiven Bewertung des RSI.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Kennzahlen, dass die Aktie von Standard Chartered aus fundamentaler und technischer Sicht positiv eingeschätzt wird.