Standard Finanznachrichtenered Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Standard Chartered Aktie beträgt derzeit 14,5, was 72 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 8 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Standard Chartered Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 45,87, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,44 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien wurde Standard Chartered in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab auch 4 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate für Standard Chartered. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.