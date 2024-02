Standard Finanznachrichtenered Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Standard Chartered liegt bei 71,49, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,67, was auf eine "neutral" Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht" Gesamteinschätzung.

Die Analyse von Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt 5 Kaufempfehlungen, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "neutral" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Standard Chartered liegt bei 932,57 GBP, was einer 60,57 prozentigen Entwicklung entspricht und daher als "gut" bewertet wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen positiver und nur einem Tag negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Basierend auf statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "gut" Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Standard Chartered in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "gut" Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war in etwa normal, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gut" Bewertung von der Redaktion.