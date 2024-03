Standard Finanznachrichtenered Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Standard Chartered-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 671,04 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 669,8 GBP liegt, was einem Abstand von -0,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 617,63 GBP, was einer Differenz von +8,45 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche ergibt sich eine Underperformance von -20,78 Prozent für Standard Chartered, da die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,16 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 1,63 Prozent. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite bei -4,74 Prozent, wobei Standard Chartered 14,42 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Standard Chartered-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (67,56 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (33,64 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Standard Chartered mit einem Wert von 13,26 deutlich überbewertet im Vergleich zum Branchen-KGV von 8,32, was einer Überbewertung von 59 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.