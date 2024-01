Standard Development-Anleger wird’s freuen!

Die Standard Development-Aktie wurde gemäß der technischen Analyse in mehreren Kategorien bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +13,64 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +8,7 Prozent aufweist. Beide Bewertungen führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Standard Development-Aktie wurde als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Standard Development befasst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Standard Development in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen war im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Standard Development-Aktie liegt bei 37,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt erhält die Standard Development-Aktie in allen Kategorien eine neutrale Bewertung gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.