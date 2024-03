Standard Development Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analyse von Standard Development zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Standard Development als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Standard Development-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Bewertung basiert auf einem RSI von 100 Punkten für die letzten 7 Tage und einem RSI von 79,17 für die letzten 25 Tage.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Standard Development war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Standard Development-Aktie um 16,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält Standard Development daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.