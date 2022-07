Standard Chartered-Aktie: Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen angekündigt!

Die Aktien von Standard Chartered Plc legten im Morgenhandel in London um rund 3 Prozent zu, nachdem die britische Bank am Freitag höhere Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und ihre Prognose für das Ertragswachstum im Geschäftsjahr 2022 aktualisiert hatte. Die Bank kündigte außerdem einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen Dollar an, der in Kürze beginnen soll. Anhaltend… Hier weiterlesen