Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1 Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Standard Chartered gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich also für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Standard Chartered ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,38 auf, was über dem Branchendurchschnitt (8,12) liegt. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von Standard Chartered liegt derzeit bei 2,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt (5,3 Prozent) der "Handelsbanken"-Branche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion auch in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hatte Standard Chartered in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 17,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,57 Prozent im Branchenvergleich für Standard Chartered. Jedoch lag die Rendite von Standard Chartered um 21,38 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.