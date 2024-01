Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1 Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Standard Chartered hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 9,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 15,68 Prozent, und Standard Chartered liegt aktuell 9,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Standard Chartered in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da auch 5 positive Signale herausgefiltert wurden.

In Bezug auf die Dividende schüttet Standard Chartered niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Handelsbanken", was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Die Differenz beträgt 2,98 Prozentpunkte (2,29 % gegenüber 5,27 %).

Diese verschiedenen Bewertungen führen zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf Rendite und Sentiment, aber als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung und als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.