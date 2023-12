Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1 Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite von Standard Chartered beträgt 2,29 Prozent, was 2,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Standard Chartered zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Standard Chartered weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Standard Chartered liegt bei 14,5 und ist daher deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 8,45. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Standard Chartered mit 6,57 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Dennoch liegt die Rendite deutlich unter der Branche "Handelsbanken", was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.