Standard Chartered - 7.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analysteneinschätzungen für die Standard Chartered-Aktie zeigen in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 956,33 GBP, was einem Potenzial von 43,46 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Standard Chartered liegt aktuell bei 28,33 Punkten auf 7-Tage-Basis, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI eine weniger starke Schwankung und wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Standard Chartered-Aktie also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Standard Chartered bei 2,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent in der Handelsbanken-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Standard Chartered-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf, was bedeutet, dass die Börse 14,5 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 71 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 8 und führt dazu, dass die Aktie als überbewertet eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Standard Chartered-Aktie basierend auf den Analysen von Analysten, dem RSI, der Dividendenrendite und dem KGV.