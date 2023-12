Standard Chartered - 7.375% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Standard Chartered liegt aktuell bei 14,5 und damit 72 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 8 (Branche: Handelsbanken). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 667,17 GBP für die Standard Chartered-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 659 GBP, was einem Unterschied von -1,22 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 655,01 GBP für den 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,61 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Standard Chartered-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Aktienkurs anderer Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche erzielte Standard Chartered in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,57 Prozent. Dies ist eine Underperformance von -8,92 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,5 Prozent gestiegen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -3,03 Prozent im letzten Jahr, während Standard Chartered um 9,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie, bedingt durch die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich.

Die Analysteneinschätzung für Standard Chartered zeigt in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 956,33 GBP, was einer möglichen Steigerung um 45,12 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht für die Standard Chartered-Aktie insgesamt.